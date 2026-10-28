Це не offensive, а defensive, – Зеленський відповів на заяви Маска щодо використання Starlink

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, передає 24 Канал. За його словами, Україна дійсно використовує Starlink для атак на росіян. Але все це відбувається не на території РФ, а на тимчасово окупованих землях. Це не "offensive", а "defensive". Тобто відбувається в межах оборони. І це лише один із варіантів захисту.

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Хто "вимкнув" Starlink для України?

Як наголосив Зеленський, Сили оборони України по-різному застосовують Starlink. Переважно його використовують для логістики. Також ця система чудово себе зарекомендувала для протидії російським безпілотникам.

Україна вже мала далекобійний ударний дрон "Барс". На його основі вдалося створити перший перехоплювач реактивних дронів. Одна з європейських країн оплатила 2000 одиниць. І вони виявилися ефективними проти такої загрози. А потім хтось обмежив роботу Starlink.

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Я точно не знаю, хто сказав SpaceX це зробити. Можливо, це було їхнє власне внутрішнє рішення. Якщо це SpaceX, то це, можливо, зробив Ілон. Чи йдеться про когось з уряду? Я не маю такої інформації. Знаю лише, що SpaceX технічно вмикає та вимикає ці системи– зазначив Зеленський.

На жаль, цивільні гинули під час обмеження роботи Starlink. Дрони-перехоплювачі не працювали на високих швидкостях.

Зараз ми знищуємо близько 90% "Шахедів". А коли почалися атаки, ми почали збивати від 50% до 75-78%. А потім цей показник знову повернувся– сказав Зеленський.

Прогнози

Додамо, 14 жовтня українські військові зафіксували, що системи Starlink перестали працювати на швидкості понад 161 кілометр на годину. Після переговорів зі Сполученими Штатами вдалося домовитися про відновлення роботи. Вже вранці 24 жовтня в Міноборони заявили, що супутниковий зв'язок стабільний і працює на швидкості понад 400 кілометрів на годину.