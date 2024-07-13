В Укрэнерго объяснили, что аномальная жара в Украине вызвала значительно более высокий уровень потребления электроэнергии, чем предполагалось.

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Когда усилят ограничения

Ограничения усилят уже с 14:00. До этого времени применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Сегодня, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток,

– сообщили в Укрэнерго.

Справка. Актуальные графики отключений узнавайте на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Подробнее о состоянии энергосистемы

В Минэнерго сообщили, что из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши.

Аварийная помощь привлекалась и сегодня, 13 июля. Ночью также кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Ее уже включили в работу.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 725 МВт*ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.

В министерстве напомнили, что главная причина ограничений электроэнергии – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.

В Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров. Призываем всех потреблять электроэнергию экономно. Это дает возможность энергетикам удерживать энергосистему более стабильной,

– заявили в ведомстве.

Обратите внимание. Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

В общем, кроме почасовых отключений, из-за боевых действий и технических нарушений по состоянию на утро в Украине было обесточено 473 населенных пунктов. Энергетики запитали 6 878 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

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Когда отключений станет меньше