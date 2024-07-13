В Укрэнерго объяснили, что аномальная жара в Украине вызвала значительно более высокий уровень потребления электроэнергии, чем предполагалось.
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Когда усилят ограничения
Ограничения усилят уже с 14:00. До этого времени применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.
Сегодня, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток,
– сообщили в Укрэнерго.
Подробнее о состоянии энергосистемы
В Минэнерго сообщили, что из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши.
Аварийная помощь привлекалась и сегодня, 13 июля. Ночью также кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Ее уже включили в работу.
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 725 МВт*ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.
В министерстве напомнили, что главная причина ограничений электроэнергии – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.
В Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров. Призываем всех потреблять электроэнергию экономно. Это дает возможность энергетикам удерживать энергосистему более стабильной,
– заявили в ведомстве.
В общем, кроме почасовых отключений, из-за боевых действий и технических нарушений по состоянию на утро в Украине было обесточено 473 населенных пунктов. Энергетики запитали 6 878 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
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Когда отключений станет меньше
- Ранее исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщил, что отключений может стать меньше в конце следующей недели. В это время из ремонта выйдет ряд генерирующих мощностей.
- Ранее в Укрэнерго отметили, что "будет становиться легче и с течением времени". В частности в августе, сентябре и октябре отключений будет меньше. Однако это при положительном сценарии, потому что Украина не может прогнозировать атаки врага.