В Укренерго пояснили, що аномальна спека в Україні викликала значно вищий рівень споживання електроенергії, ніж передбачалося.

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Коли посилять обмеження

Обмеження посилять вже з 14:00. До цього часу застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби,

– повідомили в Укренерго.

Довідка. Актуальні графіки відключень дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Детальніше про стан енергосистеми

У Міненерго повідомили, що через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі.

Аварійна допомога залучалась і сьогодні, 13 липня. Вночі також короткочасно відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Її вже увімкнули в роботу.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 725 МВт*год та максимальною потужністю 1445 МВт. Експорту не відбувається та не передбачається.

У міністерстві нагадали, що головна причина обмежень електроенергії – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів. Закликаємо всіх споживати електроенергію ощадливо. Це дає можливість енергетикам утримувати енергосистему більш стабільною,

– заявили у відомстві.

Зверніть увагу. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Загалом, окрім погодинних відключень, через бойові дії та технічні порушення станом на ранок в Україні було знеструмлено 473 населених пунктів. Енергетики заживили 6 878 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

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Коли відключень стане менше