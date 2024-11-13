В Укрэнерго 13 ноября сообщили, что вводят временные ограничения электроэнергии. Они касаются бизнеса. Объяснение энергетиков относительно ситуации передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Интересно Еще не массированный удар в полную силу: в СНБО рассказали об утренней атаке на Украину

Почему сейчас отключают свет, если нет обстрелов

По словам энергетиков, ограничения будут действовать с 7 утра до 8 вечера и будут касаться части бизнеса и промышленности. Поскольку оборудование сильно побито предыдущими обстрелами, то ситуация сложная. Поэтому решили сделать так называемый пит-стоп и вывести некоторые мощности на ремонт вне плана.

В гонках машины гонщиков время от времени останавливаются на пит-стоп, то есть короткую техническую остановку, во время которой механики меняют колеса и заправляют авто. Если не делать этого, машина может не доехать до финиша. С помощью этой метафоры в ДТЭК объяснили ситуацию.

Там отметили, что во время отопительного сезона особенно важно сохранить систему. Энергетики работают круглосуточно, а битва за свет – продолжается.