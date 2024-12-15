Изменения правил в отключении света: в ДТЭК сказали, когда появятся обновленные графики
В Украине продолжают действовать стабилизационные отключения. Укрэнерго ввело новые правила в формирование графиков.
С 16 декабря отключения электроэнергии будут применять по новым унифицированным графикам по всем областям. Количество времени со светом увеличится, а между отключениями будет минимум 3, 5 часов с электроэнергией, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
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Когда будут доступны новые графики
В ДТЭК рассказали, что новые графики отключений для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей ожидаются ориентировочно с часу ночи.
Системы обновляются, поэтому единоразово графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале,
– сообщили в компании.
️Важно! С 01:00 16 декабря проверьте, в какой очереди находится ваш дом. Это можно сделать в чат-ботах в телеграме или сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области.
К слову, в Центре исследования энергетики заявили, что ограничения электроэнергии будут продолжаться всю зиму, в частности из-за увеличенного потребления вследствие снижения температуры и повреждения энергетических объектов. Самая сложная ситуация с электроэнергией наблюдается в южных и западных регионах Украины, однако восстановительные работы проводятся быстро.