С 10 октября российские войска разрушили уже 30% электростанций Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

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Харьковчан призывают экономить электричество

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что 20 октября с 7:00 до 23:00 по всей Украине, в частности, в Харькове и населенных пунктах области, могут быть отключения электропитания.

В разное время по несколько часов в разных населенных пунктах. Более подробно будем информировать со временем. Прошу всех подготовиться к этим временным неудобствам,

– добавил глава ОВА.

Он призвал жителей области:

зарядить свои мобильные телефоны, павербанки, другие важные электроустройства;

максимально ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки.

"От каждого из нас зависит наше энергетическое завтра!" – подчеркнул Синегубов.

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В Ровенской области обратились к предприятиям и ресторанам

Также к украинцам обратился глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому всем важно еще раз сплотиться и совместными усилиями сэкономить электроэнергию. Ведь только так можно спасти энергетическую систему Украины.

"Завтра с 7 утра до 23 часов призываю всех ограничить использование света. Особенно это касается промышленных предприятий, заведений питания, наружного освещения в каждом городе и селе Ровенщины", – добавил Коваль.

Также он отметил необходимость ограничить использование электротранспорта и уличного освещения.

"Друзья, от разумного энергопотребления каждого человека зависит энергетическая безопасность всей Украины. Это наш с вами вклад в победу. Устойчивость. Слаженность и сознание. Это то, чего боится враг больше всего! И помните: за тьмой всегда приходит свет", – подытожил голова ОВА.

Городской голова Ровно Александр Третьяк также призвал максимально ограничить потребление электроэнергии.

Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Поэтому завтра 20 октября по всей территории Украины будут вводиться ограничения поставок электроэнергии,

– отметил мэр.

Он уже поручил профильному заместителю по коммунальному направлению минимизировать использование электроэнергии коммунальными предприятиями. В свою очередь профильный заместитель мэра по экономическому блоку должен взять на контроль использование электричества владельцами наружной рекламы, вывесок и витрин. Также в Ровно ограничат использование уличного освещения.

"Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Ситуация сложная и от всех нас зависит полноценное энергоснабжение всей страны! Рассчитываю на всех вас! Призываю позаботиться о том, чтобы к 7:00 утра завтрашнего дня вы имели заряженные телефоны, павербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним", – подчеркнул Третяк.

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Ким обратился к жителям Николаевщины

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также призвал жителей области с 7:00 до 23:00 20 октября существенно минимизировать использование электроэнергии.

Это необходимо сделать из-за обстрелов, которые произошли сегодня в стране. Чтобы не было отключений в области и в целом по Украине, необходимо всем вместе меньше потреблять энергию,

– объяснил Ким.

Он добавил, что в связи с этим состоится коммуникация со всеми городскими головами. В Николаевской области не будут работать электротранспорт, предприятия, освещение магазинов и т.д.

"Никогда о таком вас не просил, но необходимо сэкономить. Аналогичная просьба и к военным. Завтра один день экономим и проверяем, как это будет работать. Отнеситесь серьезно к этому, пожалуйста", – добавил Ким.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич также обратился к горожанам. Он рассказал, что завтра уменьшат количество электротранспорта на 60%, а также выключат светофоры.

"Учтите эту информацию при планировании своих поездок. Водители, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Также просьба ко всем – завтра с 7:00 до 23:00 максимально снизить потребление электроэнергии", – добавил Сенкевич.

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Мэр Тернополя рассказал о последствиях обстрелов в соседних областях

Городской голова Тернополя Сергей Надал рассказал, что 19 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали ракетами объекты инфраструктуры.

Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света. Я прошу вас сделать запас воды, держать заряженные телефоны,

– отметил городской голова.

Отметим, что отключения света во всех украинских городах будут поочередными. Продолжительность очереди определяет облэнерго, однако она составит не более 4 часов.



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