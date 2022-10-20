З 10 жовтня російські війська зруйнували вже 30% електростанцій України. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

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Харків'ян закликають економити електрику

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що 20 жовтня з 7:00 до 23:00 по всій Україні, зокрема в Харкові та населених пунктах області, можуть бути відключення електроживлення.

У різний час по кілька годин в різних населених пунктах. Більш детально будемо інформувати згодом. Прошу усіх підготуватися до цих тимчасових незручностей,

– додав голова ОВА.

Він закликав жителів області:

зарядити свої мобільні телефони, павербанки, інші важливі електропристрої;

максимально обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження.

"Від кожного з нас залежить наше енергетичне завтра!" – наголосив Синєгубов.

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На Рівненщині звернулись до підприємств та ресторанів

Також до українців звернувся голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зауважив, що окупанти продовжують обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Тому всім важливо вкотре згуртуватися і спільними зусиллями зекономити електроенергію. Адже лише так можна врятувати енергетичну систему України.

"Завтра від 7 ранку до 23 години закликаю усіх обмежити використання світла. Особливо це стосується промислових підприємств, закладів харчування, зовнішнього освітлення в кожному місті й селі Рівненщини", – додав Коваль.

Також він наголосив на необхідності обмежити використання електротранспорту та вуличного освітлення.

"Друзі, від розумного енергоспоживання кожної людини залежить енергетична безпека всієї України. Це наш з вами внесок в перемогу. Стійкість. Злагодженість і свідомість. Це те, чого боїться ворог найбільше! І пам'ятайте: за темрявою завжди приходить світло", – підсумував голова ОВА.

Міський голова Рівного Олександр Третяк також закликав максимально обмежити споживання електроенергії.

Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Тому завтра 20 жовтня по всій території Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії,

– зазначив мер.

Він вже доручив профільному заступнику з комунального напрямку мінімізувати використання електроенергії комунальними підприємствами. Своєю чергою, профільний заступник мера по економічному блоку має взяти на контроль використання електрики власниками зовнішньої реклами, вивісок та вітрин. Також в Рівному обмежать використання вуличного освітлення.

"Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень. Ситуація складна і від усіх нас залежить повноцінне енергопостачання всієї країни! Розраховую на усіх вас! Закликаю подбати про те, щоб до 7:00 ранку завтрашнього дня ви мали заряджені телефони, павербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них", – наголосив Третяк.

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Кім звернувся до жителів Миколаївщини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав жителів області з 7:00 до 23:00 20 жовтня суттєво мінімізувати використання електроенергії.

Це необхідно зробити через обстріли, які відбулись сьогодні в країні. Щоб не було відключень в області та загалом по Україні необхідно всім разом менше споживати енергію,

– пояснив Кім.

Він додав, що в зв'язку з цим відбудеться комунікація з усіма міськими головами. На Миколаївщині не працюватимуть електротранспорт, підприємства, освітлення магазинів тощо.

"Ніколи про таке вас не просив, але необхідно заощадити. Аналогічне прохання й до військових. Завтра один день економимо та перевіряємо, як це буде працювати. Віднесіться серйозно до цього, будь ласка", – додав Кім.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич також звернувся до містян. Він розповів, що завтра зменшать кількість електротранспорту на 60%, а також вимкнуть світлофори.

"Врахуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок. Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також прохання до всіх – завтра з 7:00 до 23:00 максимально зменшити споживання електроенергії", – додав Сенкевич.

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Мер Тернополя розповів про наслідки обстрілів в сусідніх областях

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що 19 жовтня російські окупанти вкотре атакували ракетами об'єкти інфраструктури.

Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони,

– зазначив міський голова.

Зауважимо, що відключення світла в усіх українських містах будуть почерговими. Тривалість черги визначає обленерго, однак вона становитиме не більше ніж 4 години.



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