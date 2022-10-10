Веерные отключения электроэнергии могут длиться несколько дней, – Укрэнерго

Стабильное электроснабжение планируется возобновить в течение нескольких дней, однако могут потребоваться дополнительные ограничения потребления электричества.

После массированной ракетной атаки россиян практически в половине регионов повреждена критическая инфраструктура. В эфире "Единых новостей" об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Отключение электроэнергии может занять несколько дней

На вечер 10 октября в большинстве областей удалось полностью или почти полностью возобновить электроснабжение. Восстановительные работы продолжаются еще в пяти регионах. Глава "Укрэнерго" отметил, что там, где разрушения самые большие, нужно несколько больше времени для восстановления.

Ожидаем, что в ближайшие часы и дни сможем восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей,

– подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Также он предупредил, что в течение нескольких последующих дней могут продолжаться веерные отключения электроэнергии. Это нужно, чтобы дать возможность ремонтным бригадам, работающим круглосуточно, восстановить электросеть и как можно быстрее обеспечить надежное электроснабжение.

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Контролируемые ограничения потребления будут временными. По словам Кудрицкого, "несколько часов, не больше". Они будут осуществляться в полной координации с диспетчерами "Укрэнерго": "Это абсолютно стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, призванный сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей".

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