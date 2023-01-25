В Укрэнерго отчитались о ситуации в энергосистеме за сутки. К сожалению, потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодание.
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Как объяснили в Укрэнерго, увеличение потребления означает рост дефицита мощности. Причина – многочисленные российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции и высоковольтные сети.
Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление,
– отметили энергетики.
Какие ограничения применяют сейчас
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В Укрэнерго отметили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.
Какая ситуация со светом
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 гигаватт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это:
- крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС,
- Запорожская ТЭС,
- Луганская ТЭС,
- Углегорская ТЭС,
- Каховская ГЭС.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Юга также расположены большинство ветровых и солнечных электростанций.
Премьер Денис Шмыгаль констатировал, что ситуация в энергетической системе нашего государства после последнего массированного обстрела остается сложной, но контролируемой. Во избежание увеличения дефицита мощностей власти вынуждены применять, в частности, аварийные отключения.