В Укренерго відзвітували про ситуацію в енергосистемі за добу. На жаль, споживання електроенергії збільшується через похолодання.

Важливо Відключення світла в Україні 25 січня: графіки та перелік міст

Як пояснили в Укренерго, збільшення споживання означає зростання дефіциту потужності. Причина – численні російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції та високовольтні мережі.

Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання,

– зауважили енергетики.

Які обмеження застосовують зараз

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. В Укренерго зазначили, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Варто пояснити! Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Яка ситуація зі світлом

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Крім цього, понад 10 гігаватів основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це:

найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС,

Запорізька ТЕС,

Луганська ТЕС,

Вуглегірська ТЕС,

Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях Півдня також розташовані більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Прем'єр Денис Шмигаль констатував, що ситуація в енергетичній системі нашої держави після останнього масованого обстрілу залишається складною, але контрольованою. Задля уникнення збільшення дефіциту потужностей влада вимушена застосовувати, зокрема, аварійні відключення.