Об этом Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила в своем телеграмм-канале. Соответствующее заявление обнародовали утром 25 мая.
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Изменение времени отключений света
Графики почасовых отключений света по всей Украине будут действовать в субботу, 25 мая, с 20:00 до 24:00, а не с 20:00 до 22:00, как анонсировали накануне.
Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
В Киеве выключали свет в "серых зонах" графиков: коротко
- Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 24 мая отмечал, что на вечер этого дня лимиты электроэнергии в украинской столице существенные. Поэтому, с большой вероятностью, может быть ограничения в светло-серых зонах в графиках стабилизационных отключений электроэнергии.
- К тому же, сообщалось, что 25 мая графики отключения будут действовать только вечером в часы максимального потребления электроэнергии. Однако ограничивать электроэнергию будут только в случае, если какая-то из областей Украины превысит лимиты потребления.