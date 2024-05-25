Об этом Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила в своем телеграмм-канале. Соответствующее заявление обнародовали утром 25 мая.

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Изменение времени отключений света

Графики почасовых отключений света по всей Украине будут действовать в субботу, 25 мая, с 20:00 до 24:00, а не с 20:00 до 22:00, как анонсировали накануне.

Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

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