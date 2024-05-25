Стоит отметить, что с середины мая в Украине ввели графики стабилизационных отключений света. Причиной этого стал дефицит в энергосистеме нашего государства.

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В Киеве изменили часы отключения света

В компании ДТЭК рассказали, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях графики отключений будут действовать 25 мая с 20:00 до 24:00. Там также напомнили, что в течение дня в этих областях и Киеве отключения не предусмотрены.

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– написали в ДТЭК.

До этого генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко написал, что покрытие потребностей потребителей в столице составляет до 80%, что на 7% меньше прогноза. Именно поэтому отключение продлили до 24:00, а не до 22:00, как планировалось.

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