Варто зазначити, що від середини травня в Україні ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Причиною цього став дефіцит в енергосистемі нашої держави.

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У Києві змінили години відключення світла

У компанії ДТЕК розповіли, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях графіки відключень діятимуть 25 травня з 20:00 до 24:00. Там також нагадали, що впродовж дня у цих областях і Києві відключення не передбачені.

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– написали в ДТЕК.

До цього генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко написав, що покриття потреб споживачів у столиці становить до 80%, що на 7% менше за прогноз. Саме тому відключення подовжили до 24:00, а не до 22:00, як планувалося.

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