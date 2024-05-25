Про це Національна енергетична компанія Укренерго повідомила у своєму телеграм-каналі. Відповідну заяву оприлюднили зранку 25 травня.

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Зміна часу відключень світла

Графіки погодинних відключень світла по всій України діятимуть в суботу, 25 травня, з 20:00 до 24:00, а не з 20:00 до 22:00, як анонсували напередодні.

Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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