Так, 28 тысяч жителей Киева задолжали Yasno.

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Долг на миллионы

В компании рассказали, что готовятся отключить от электроэнергии 2,2 процента киевлян, которые вместе имеют долг в 206 миллионов гривен.

Справка : В Yasno напомнили, что Кабмин уже отменил мораторий на запрет отключений должников Выключить свет из-за долгов не могут только жителям временно оккупированных территорий, а также там, где идут активные боевые действия. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 29 декабря 2023 года.

Над кем из киевлян нависла угроза отключений / Фото Yasno

Известно, что схожая ситуация сложилась и на Днепропетровщине. Там из-за долгов рискуют лишиться света 46 тысяч потребителей. Вместе они не оплатили 417,5 миллионов гривен.

Обратите внимание! В компании отмечают, что те, кто не может погасить долг сразу, имеет возможность реструктурировать его. Для этого необходимо обратиться в YASNO. Там в индивидуальном порядке рассмотрят варианты рассрочки задолженности.

Когда начнут выключать свет должникам

Первые отключения света могут начаться уже 29 января. Как рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, компания известит должников об отключении. Это будет происходить в соответствии с рейтингом задолженности: в нем учитывается сумма долга, а также его глубина.

По словам Коваленко, есть те, кто не платил за электроэнергию месяц. С такими должниками компания пытается поддерживать связь. В то же время, есть и те, кто целый год избегал оплаты за услугу.

Как предупредят об отключении света

Сообщение о том, что потребителю скоро отключат свет, может прийти в виде СМС или рассылок в Viber. Также могут просто позвонить по телефону. Сколько времени у потребителя есть на то, чтобы уплатить долг до отключения электроэнергии, читайте здесь.