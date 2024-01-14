Так, 28 тисяч мешканців Києва заборгували Yasno.

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Борг на мільйони

У компанії розповіли, що готуються відключити від електроенергії 2,2 відсотка киян, які разом мають борг у 206 мільйонів гривень.

Довідка: У Yasno нагадали, що Кабмін вже скасував мораторій на заборону відключень боржників. Вимкнути світло через борги наразі не можуть лише жителям тимчасово окупованих територій, а також там, де йдуть активні бойові дії. Відповідна постанова уряду почала діяти 29 грудня 2023 року.

Над ким з киян нависла загроза відключень / Фото Yasno

Відомо, що подібна ситуація склалася і на Дніпропетровщині. Там через борги ризикують позбутися свіла 46 тисяч споживачів. Разом вони не сплатили 417,5 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! У компанії зазначають, що ті, хто не може сплатити борг відразу, має можливість реструктурувати його. Для цього потрібно звернутися до YASNO. Там в індивідуальному порядку розглянуть варіанти розтермінування заборгованості.

Коли почнуть вимикати світло боржникам

Перші вимкнення світла можуть розпочатися вже 29 січня. Як розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, компанія сповістить боржників про відключення. Це буде відбуватися відповідно до рейтингу заборгованості: у ньому враховується сума боргу, а також його глибина.

За словами Коваленка, є ті, хто не платив за електроенергію місяць. З такими боржниками компанія намагається тримати зв'язок. Водночас є й ті, хто цілий рік уникав оплати за послугу.

Як попередять про відключення світла

Повідомлення про те, що споживачу скоро вимкнуть світло, може прийти у вигляді СМС або розсилок у Viber. Також можуть просто зателефонувати. Скільки часу у споживача є на те, аби сплатити борг до вимкнення електроенергії, читайте тут.