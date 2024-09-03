После масштабных ударов России по энергообъектам в Украине возникла сложная ситуация. Энергетикам удалось предотвратить блэкаут, однако стабилизационные отключения необходимы для поддержания целостности энергосистемы.

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Как будут выключать свет 4 сентября

В Укрэнерго рассказали, что в среду, 4 сентября, графики отключений света будут действовать в течение всех суток.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

00:00 – 5:00 – одна очередь отключений;

5:00 – 11:00 – две очереди отключений;

11:00 – 15:00 – одна очередь отключений;

15:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Обратите внимание! В течение суток возможны изменения в объемах ограничений. Подробный график отключений в вашем регионе можно найти на сайте облэнерго или на его страницах в соцсетях.

К слову, вечером 2 сентября стало известно о том, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий был уволен. Впоследствии он сообщил, что его увольнение не связано с вопросом защищенности подстанций Укрэнерго.