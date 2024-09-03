Після масштабних ударів Росії по енергооб'єктах в України виникла складна ситуація. Енергетикам вдалося запобігти блекауту, однак стабілізаційні відключення необхідні для підтримки цілісності енергосистеми.

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Як вимикатимуть світло 4 вересня

В Укренерго розповіли, що в середу, 4 вересня, графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби.

Час застосування і обсяг обмежень будуть наступними:

00:00 – 5:00 – одна черга відключень;

5:00 – 11:00 – дві черги відключень;

11:00 – 15:00 – одна черга відключень;

15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Зверніть увагу! Впродовж доби можливі зміни в обсягах обмежень. Детальний графік відключень у вашому регіоні можна знайти на сайті обленерго або на його сторінках у соцмережах.

До слова, ввечері 2 вересня стало відомо про те, що очільника Укренерго Володимира Кудрицького було звільнено. Згодом він повідомив, що його звільнення не пов'язане з питанням захищеності підстанцій Укренерго.