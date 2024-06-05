Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, при каких условиях удастся избежать аварийных отключений. В то же время он отметил, что сегодня дефицит в энергосистеме будет значительный, поэтому отключения будут длиться дольше, чем накануне.
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Почему отключения будут длиться дольше
По словам Кудрицкого, если другие энергокомпании будут укладываться в те лимиты, которые Укрэнерго определяет на 5 июня, то отключения будут плановыми.
Но дефицит довольно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше. В зависимости от того, или мы говорим о часе пик – утре или вечере – или мы говорим о часах, когда ситуация с дефицитом немножко менее острая. Это дневная зона и ночь,
– отметил Владимир Кудрицкий.
Какие перспективы украинской энергосистемы на ближайшее время
- Несмотря на прогнозы некоторых экспертов, отключения света в Украине начались не зимой, а в конце весны. Для этого были веские причины, которые вряд ли удастся полностью преодолеть до следующего года.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал 24 Каналу, что, прежде всего, причина отключений света в мае – это обстрелы энергетической инфраструктуры Украины со стороны России, которые начались еще в 2022 году.
- В последнее время ситуация в украинской энергосистеме осложнилась. Поэтому существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей пока ожидать не стоит.Ситуация с электроэнергией на этой неделе будет оставаться сложной, однако на выходных потребление традиционно будет педет. Об этом ранее рассказывал Владимир Кудрицкий.
- Факторы, которые могут повлиять на отключение: сможет ли Украина расширить импорт электроэнергии из Европы; будут ли новые обстрелы; как быстро мы сможем отремонтировать и восстановить поврежденное оборудование.