Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, при каких условиях удастся избежать аварийных отключений. В то же время он отметил, что сегодня дефицит в энергосистеме будет значительный, поэтому отключения будут длиться дольше, чем накануне.

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Почему отключения будут длиться дольше

По словам Кудрицкого, если другие энергокомпании будут укладываться в те лимиты, которые Укрэнерго определяет на 5 июня, то отключения будут плановыми.

Но дефицит довольно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше. В зависимости от того, или мы говорим о часе пик – утре или вечере – или мы говорим о часах, когда ситуация с дефицитом немножко менее острая. Это дневная зона и ночь,

– отметил Владимир Кудрицкий.

Какие перспективы украинской энергосистемы на ближайшее время