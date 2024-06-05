Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, за яких умов вдасться уникнути аварійних відключень. Водночас він зазначив, що сьогодні дефіцит у енергосистемі буде значний, тому відключення триватимуть довше, ніж напередодні
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Чому відключення триватимуть довше
За словами Кудрицького, якщо інші енергокомпанії будуть вкладатися в ті ліміти, які Укренерго визначає на 5 червня, то відключення будуть плановими.
Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше. В залежності від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч,
– зазначив Володимир Кудрицький.
Дефіцит зростає через збільшення споживання, пов'язане з використанням кондиціонерів та вивід на ремонт енергоблоків АЕС. Втім, найголовніша причина – це шість ракетних ударів по енергооб'єктах України, які здійснили окупанти.
Які перспективи української енергосистеми на найближчий час
- Попри прогнози деяких експертів, відключення світла в Україні почалися не взимку, а наприкінці весни. Для цього були вагомі причини, які навряд чи вдасться повністю подолати до наступного року.
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів 24 Каналу, що насамперед причина відключень світла у травні – це обстріли енергетичної інфраструктури України з боку Росії, які почалися ще у 2022 році.
- Останнім часом ситуація в українській енергосистемі ускладнилася. Через це суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей поки що очікувати не варто. Ситуація з електроенергією цього тижня залишатиметься складною, однак на вихідних споживання традиційно педетиме. Про це раніше розповідав Володимир Кудрицький.
- Чинники, які можуть вплинути на відключення: чи зможе Україна розширити імпорт електроенергії з Європи; чи будуть нові обстріли; як швидко ми зможемо відремонтувати та відновити пошкоджене обладнання.