Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, за яких умов вдасться уникнути аварійних відключень. Водночас він зазначив, що сьогодні дефіцит у енергосистемі буде значний, тому відключення триватимуть довше, ніж напередодні

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Чому відключення триватимуть довше

За словами Кудрицького, якщо інші енергокомпанії будуть вкладатися в ті ліміти, які Укренерго визначає на 5 червня, то відключення будуть плановими.

Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше. В залежності від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч,

– зазначив Володимир Кудрицький.

Дефіцит зростає через збільшення споживання, пов'язане з використанням кондиціонерів та вивід на ремонт енергоблоків АЕС. Втім, найголовніша причина – це шість ракетних ударів по енергооб'єктах України, які здійснили окупанти.

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