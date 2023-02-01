Об этом сообщил глава Нацкомиссии по энергетике Константин Ущаповский. Какие облэнерго на 100% отвечают требованиям – рассказывает далее 24 Канал.

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Есть не только нарушители: в НКРЭКУ похвалили работу двух облэнерго

По причине того, что многие потребители коллективно жаловались на работу облэнерго в своих регионах, Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг начала первую волну проверок.

Оказалось, что полностью требованиям информирования о стабилизационных отключениях отвечает "Прикарпатьеоблэнерго". Также нормы соблюдаются облэнерго Черкасской области.

Первая волна проверок показала, что есть ОСР, которые на 100 процентов отвечают требованиям нормативной базы по информированию потребителей о графиках отключений, а именно ПАО "Черкассыоблэнерго" и АО "Прикарпатьеоблэнерго",

– говорится в сообщении Нацкомиссии по энергетике.

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Ранее стало известно о штрафах для 9 компаний облэнерго. В частности, накануне рассказали о том, что трое нарушителей должны заплатить штраф на сумму 85 тысяч гривен.

Речь идет о "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго", которые не всегда правдиво информировали потребителей об обесточивании. Кроме того, ДТЭК "Киевские региональные электросети" обязали выплатить 170 тысяч гривен за то, что компания не предоставила документы для проверки.