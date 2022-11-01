Во многих регионах Украины не будет света 1 ноября: кого это коснется

1 ноября в ряде регионов Украины будет отключена электроэнергия. Это связано с устранением последствий атак российских захватчиков.

Так, с 6:00 в Укрэнерго предоставили операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей нескольких регионов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Где не будет света 1 ноября

Отключение света запланировано:

в Киеве,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской области.



Где в Украине не будет света 1 ноября / фото Укренерго

Временные ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей,

– отметили в Укрэнерго.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что утром в регионе применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все 10 очередей. Почасовые отключения сегодня не применялись.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также заявил, что в области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. В настоящее время наши энергетики работают круглосуточно.

По его словам, в 6:15 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.

"Я благодарен жителям области за понимание и за то, что держат энергетический фронт", – сказал Кулеба.

В Киевской области отключение света: смотрите видео

подготовил блок советов о том, как украинцам действовать в случае отключения света, воды и мобильной связи . Материал следует прочесть, поскольку он поможет не быть дезориентированным, когда оккупанты в следующий раз повредят критическую инфраструктуру.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что после первых двух атак в октябре энергетики уже использовали запас оборудования, который был на складах. По его словам, определенное количество оборудования смогли приобрести, но его стоимость составляет сотни миллионов долларов.

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