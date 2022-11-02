В Украине ввели графики почасовых отключений света: где будут ограничения 2 ноября

В Украине 2 ноября были введены новые графики почасовых отключений электроэнергии. Они начались с 6 часов утра.

Ограничения будут введены в Центральном регионе – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области. Также света не будет в Северном регионе – Сумская, Харьковская и Полтавская области.

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В Украине ввели графики почасовых отключений

В Укрэнерго заявили, что графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян,

– отметили в ведомстве.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь.

Кстати, в Сумах уже начали действовать почасовые отключения света по графикам. Отключать свет будут в четыре очереди.

Первую очередь будут выключать в 4:00 утра на 2 часа, вторую очередь – в 6:00, третью – в 8:00, четвертую – в 10:00. Каждую очередь будут повторно выключать через 6 часов. Просмотреть очереди отключений по улицам можно по ссылке.

Где не будет отключений света

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Жителей Ивано-Франковской области предупредили, что сегодня, 2 ноября, отключений света согласно графикам не будет.

В случае изменения оперативной ситуации в энергосистеме Украины и другого указания диспетчера Укрэнерго информация будет обновлена.

Кроме того, 2 ноября графики почасовых или аварийных отключений электроэнергии на Львовщине не ввели. Но ситуация динамичная, все зависит от баланса в энергосистеме страны.

"Распоряжение о введении отключений от Укрэнерго невозможно предусмотреть заранее. Используйте электроэнергию бережливо", – отметил глава региона Максим Козицкий.

Света может не быть неделями

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

Киевская ОВА готовится к длительным отключениям света в столице и области. Сейчас в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, есть пища, определенные запасы воды. То есть это укрытия, которые дадут возможность быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева.

Напомним, что 1 ноября в Киеве применяли аварийное отключение света. Несколько районов остались без электроэнергии. Также 31 октября в некоторых районах города отсутствовало отопление. Мэр Виталий Кличко отмечал, что его восстановят как можно скорее.

Достойно внимания – Где в Украине не будет света: смотрите видео