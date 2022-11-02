В Киевской области – отключение света: обнародован график на 2 ноября

По всей Украине продолжают отключать электроэнергию. Так, 2 ноября в Киевской области также не будет света.

Укрэнерго применяет стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Поэтому заранее зарядите свои гаджеты и повербанки.

Важно В Украине ввели графики почасовых отключений света: где будут ограничения 2 ноября

В Киевской области состоятся стабилизационные отключения света

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Чтобы узнать, когда дома может отсутствовать электроснабжение, укажите название улицы, номер дома и узнайте вашу группу и время возможного отсутствия света в случае введения стабилизационных отключений.



Отключение света в Киевской области / фото ДТЭК



Где не будет света в Киевской области / фото ДТЭК



В Киевской области отключение электроэнергии / фото ДТЭК

Если по вашему адресу время не определяется – с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет.

Обратите внимание, что возможна небольшая погрешность во времени 30 – 40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Отключение света в Украине: последние новости

В Украине 2 ноября были введены новые графики почасовых отключений электроэнергии. Они начались с 6 часов утра.

Ограничения будут введены в Центральном регионе – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области. Также света не будет в Северном регионе – Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

В Сумах уже начали действовать почасовые отключения света по графикам. Отключать свет будут в четыре очереди. Просмотреть очереди отключений по улицам можно по ссылке.

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