В Киевской области – отключение света: обнародован график на 2 ноября
Источник:ДТЭК Киевские региональные электросети
По всей Украине продолжают отключать электроэнергию. Так, 2 ноября в Киевской области также не будет света.
Укрэнерго применяет стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Поэтому заранее зарядите свои гаджеты и повербанки.
Важно В Украине ввели графики почасовых отключений света: где будут ограничения 2 ноября
В Киевской области состоятся стабилизационные отключения света
С графиком отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
Чтобы узнать, когда дома может отсутствовать электроснабжение, укажите название улицы, номер дома и узнайте вашу группу и время возможного отсутствия света в случае введения стабилизационных отключений.
Отключение света в Киевской области / фото ДТЭК
Где не будет света в Киевской области / фото ДТЭК
В Киевской области отключение электроэнергии / фото ДТЭК
Если по вашему адресу время не определяется – с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет.
Обратите внимание, что возможна небольшая погрешность во времени 30 – 40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
Отключение света в Украине: последние новости
- В Украине 2 ноября были введены новые графики почасовых отключений электроэнергии. Они начались с 6 часов утра.
- Ограничения будут введены в Центральном регионе – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области. Также света не будет в Северном регионе – Сумская, Харьковская и Полтавская области.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.
- В Сумах уже начали действовать почасовые отключения света по графикам. Отключать свет будут в четыре очереди. Просмотреть очереди отключений по улицам можно по ссылке.
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