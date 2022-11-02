Укренерго застосовує стабілізаційні відключення електроенергії на Київщині. Тому заздалегідь зарядіть свої гаджети та повербанки.

Важливо В Україні ввели графіки погодинних відключень світла: де будуть обмеження 2 листопада

На Київщині відбудуться стабілізаційні відключення світла

З графіком відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Щоб дізнатися, коли вдома може бути відсутнє електропостачання, вкажіть назву вулиці, номер будинку та дізнайтесь вашу групу та час можливої відсутності світла в разі запроваджень стабілізаційних відключень.



Відключення світла на Київщині / фото ДТЕК



Де не буде світла на Київщині / фото ДТЕК



На Київщині відключення електроенергії / фото ДТЕК

Якщо за вашою адресою час не визначається – з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не відбуватиметься.

Зверніть увагу, що можлива невелика похибка у часі в межах 30 – 40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Відключення світла в Україні: останні новини

В Україні 2 листопада ввели нові графіки погодинних відключень електроенергії. Вони почались з 6 години ранку.

Обмеження запровадять у Центральному регіоні – Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області. Також світла не буде у Північному регіоні – Сумська, Харківська та Полтавська області.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

У Сумах вже почали діяти погодинні відключення світла за графіками. Відключати світло будуть у чотири черги. Переглянути черги відключень по вулицях можна за посиланням.

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