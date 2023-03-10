Массированный ракетный удар 9 марта стал причиной того, что в ряде регионов Украины вернулись к графику отключения света. В материале 24 Канала рассказываем, какова ситуация с электроэнергией сегодня.

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Ликвидация последствий продолжается

В Укрэнерго заметили, продолжающих работать над ликвидацией последствий 15-й террористической атаки россиян. В компании напоминают, что враг осуществил 81 пуск ракет, а также для ударов использовал 8 дронов-камикадзе.

Известно, что по состоянию на 19.00 9 марта самая сложная ситуация была на Харьковщине и Житомирщине. Далее расскажем, будут ли там выключать свет сегодня. Кроме того, узнайте, жители каких регионов могут столкнуться с проблемами, связанными с отсутствием электроэнергии 10 марта.

В Житомирской области – почасовые отключения

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в регионе возвращаются к графикам почасовых отключений. Выключать свет по секторам:

красный цвет – вероятность отключения составляет 75 – 100% в указанный период времени;

– вероятность отключения составляет 75 – 100% в указанный период времени; желтый цвет – вероятность отключения – 25 – 50%;

– вероятность отключения – 25 – 50%; белый цвет – электроэнергия гарантирована при отсутствии аварийных отключений или плановых работ.



Графики отключения света в Житомирской области / Скриншот

На Одесщине – графики стабилизационных отключений

В ДТЭК сообщили, что российские военные повредили объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Над ликвидацией последствий обстрелов работают ремонтные бригады НЭК Укрэнерго и ДТЭК.

До тех пор, пока будут продолжаться ремонтные работы, свет будут поставлять согласно графикам стабилизационных отключений. За этой ссылкой вы можете проверить актуальный график для вашего адреса.

В Полтавской области отменяют почасовые отключения

Накануне в Полтавской области сообщалось о введении графиков почасового отключения света. Вскоре стало известно, что их применять не будут. Причиной тому стало то, что Укрэнерго не доводило до региона лимиты потребление электрической мощности.

В Запорожье проблемы со светом

В Запорожьеоблэнерго отметили, что энергетики продолжают ремонтные работы. Они устраняют последствия российской ракетной атаки по энергетической инфраструктуре области.

Следует понимать, что часть жителей региона могут сталкиваться с перебоями в подаче света. Над устранением проблем работают. По состоянию на 21:51 9 марта, заживить удалось около трети обесточенных абонентов.