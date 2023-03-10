Масований ракетний удар 9 березня став причиною того, що в низці регіонів України повернулися до графіків відключення світла. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, якою є ситуація з електроенергією сьогодні.

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Ліквідація наслідків триває

В Укренерго зауважили, що продовжують працювати над ліквідацією наслідків 15-ї терористичної атаки росіян. У компанії нагадують, що ворог здійснив 81 пуск ракет, а також для ударів використав 8 дронів-камікадзе.

Відомо, що станом на 19:00 9 березня найскладнішою ситуація була на Харківщині та Житомирщині. Далі розповімо, чи вимикатимуть там світло сьогодні. Крім того, дізнайтеся, мешканці яких регіонів можуть стикнутися з проблемами, пов'язаними з відсутністю електроенергії 10 березня.

На Житомирщині – погодинні відключення

Як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, в регіоні повертаються до графіків погодинних відключень. Вимикатимуть світло за секторами:

червоний колір – вірогідність відключення становить 75 – 100% у вказаний період часу;

– вірогідність відключення становить 75 – 100% у вказаний період часу; жовтий колір – вірогідність відключення – 25 – 50%;

– вірогідність відключення – 25 – 50%; білий колір – електроенергія гарантована за умов відсутності аварійних відключень або планових робіт.



Графіки відключення світла на Житомирщині / Скриншот

На Одещині – графіки стабілізаційних відключень

У ДТЕК повідомили, що російські військові пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Над ліквідацією наслідків обстрілів працюють ремонтні бригади НЕК Укренерго та ДТЕК.

Доти, поки триватимуть ремонтні роботи, світло постачатимуть згідно з графіками стабілізаційних відключень. За цим посиланням можна перевірити актуальний графік для вашої адреси.

На Полтавщині скасовують погодинні відключення

Напередодні у Полтавській області повідомляли про запровадження графіків погодинного відключення світла. Невдовзі стало відомо, що їх застосовувати не будуть. Причиною цього стало те, що Укренерго не доводило до регіону ліміти споживання електричної потужності.

На Запоріжжі проблеми зі світлом

В Запоріжжяобленерго зауважили, що енергетики продовжують ремонтні роботи. Вони усувають наслідки російської ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі області.

Слід розуміти, що частина мешканців регіону може стикатися з перебоями у подачі світла. Над усуненням проблем працюють. Станом на 21:51 9 березня, заживити вдалося близько третину знеструмлених абонентів.