Экспорт электричества в Европу и неравномерные отключения: в ДТЭК ответили на наболевшие вопросы

В ДТЭК ответили на самые наболевшие вопросы украинцев. В частности там объяснили, почему некоторые районы могут иметь больше света, чем другие.

ДТЭК также отметили, что Украина не экспортирует электричество за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК в Threads.

Почему графики отключений меняются по несколько раз в день?

В ДТЭК отметили, что они не экспортируют электричество за границу, как некоторые считают. Энергетика Украины в дефиците.

Все торговые операции с электричеством описаны на сайте ENTSO-E во вкладке Scheduled Commercial Exchanges. И там указано, что Украина наоборот импортирует электричество из Европы. Это помогает энергетикам поддерживать свет дома для украинцев после российских атак.

Также ДТЭК прокомментировали слухи, что одни районы выключают меньше, а другие больше. Такой эффект возможен, если российские атаки повредили объекты, которые питают конкретные районы. В таком случае туда невозможно доставить электричество.

