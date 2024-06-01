Когда облака и дождь: почему в Украине начали выключать свет при плохой погоде

Укрэнерго возвращается к вынужденным отключениям электроэнергии. В компании объяснили, что из-за российских обстрелов украинская энергосистема стала чрезвычайно зависима от погодных условий.

В 2022 году солнечные электростанции занимали около 5% от общего объема генерации в Украине. Сейчас этот процент значительно выше – именно из-за российских атак. А солнечные панели, соответственно, чрезвычайно зависимы от погоды.

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Почему при плохой погоде выключают свет

В Укрэнерго объяснили, что раньше украинские электростанции имели вдвое больше мощностей. Если где-то росло потребление, то в работу включали дополнительный энергоблок на теплоэлектростанции. Однако Россия весной разбила почти все крупные ТЭС, поэтому балансировать энергосистему таким образом уже невозможно.

Кроме этого, в энергетике фиксируют дополнительные проблемы:

гидроэлектростанции работали на грани благодаря паводку, однако половодье скоро закончится;

на атомных станция началась ремонтная кампания, чтобы подготовить их к зиме;

импорта электроэнергии недостаточно.

Сейчас впервые за свою историю Украина должна особенно полагаться на работу солнечных электростанций. Процент использования такой энергии увеличился, однако причиной является то, что другие виды генерации понесли потери после российских атак.

Соответственно, на работу солнечных электростанций очень влияет погода. В зависимости от степени облачности, количество солнечных лучей, которые достигают поверхности земли, может быть разной. Кроме того, они могут падать под разным углом. А дождевые облака вообще сводят генерацию солнечной панели на нет.

Более того, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть жестче,

– указали в Укрэнерго.

В то же время если день был солнечным, то он влияет на энергообеспечение и вечером: потому что гидроаккумуляционные станции за день накопили воду и сработают ее во время вечерних часов, чем уменьшат необходимость ограничений.

В Укрэнерго указали, что такая зависимость – это нынешняя суровая реальность. И в ближайшей перспективе украинцам придется привыкнуть к графикам отключений.

Отключения 2 июня в Украине

В воскресенье, 2 июня, снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Это касается как бытовых, так и промышленных потребителей. Критическую инфраструктуру не будут ограничивать.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00. В Укрэнерго объяснили, что если в этот период украинцы будут превышать лимиты потребления, то будут действовать графики отключения.