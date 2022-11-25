Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко попытался объяснить почему так происходит. Напомним, что виновными в отсутствии электроэнергии являются не энергетики, а именно россияне, которые продолжают наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре.

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Почему восстановление света происходит медленно

В своем фейсбуке Коваленко заметил, что это уже второй не самый простой вечер для всех. Пост появился в 18:40 24 ноября, на следующий день после очередной массированной атаки врага.

Он попытался простыми словами объяснить, почему восстановление электроэнергии происходит постепенно и медленнее, чем хотелось бы. Для этого он предложил представить себе 5 регионов, в которых:

2 с чрезмерной генерацией (могут выработать больше света, чем потребляют);

3 с дефицитом генерации (потребляют больше, чем производят).

Учитывая особенности украинских сетей, все эти регионы объединены в единую энергосистему. Таким образом, удается достичь баланса. За его соблюдением постоянно наблюдает главный диспетчер территории.

Когда же происходит атака, то происходит внезапный обрыв связи между этими регионами. Там, где чрезмерное генерация, наблюдается резкий рост частоты в сети. Так что системы автоматически останавливают генерацию, чтобы все не сгорело от перегрузки. Это становится причиной отключения от сети потребителей. Чтобы сохранить свою работу, система "входит в баланс на нулевом уровне".

Что происходит, когда связь восстанавливается

В таком случае система не может сразу перейти к базовому уровню потребления и генерации. По словам Коваленко, нельзя запустить сразу же 100% генерации, если отсутствует соответствующее количество потребления. Вот почему запуск происходит поэтапно.

Шаг за шагом, давая немного больше генерации и отдавая этот объем в потребление, возвращается прежний уровень баланса,

– заметил Коваленко.

В то же время, он добавил, что на восстановление электроэнергии влияет множество переменных. По словам руководителя компании, ситуация в стране сложная, но контролируемая и динамичная.

Несмотря на это, он обратился к жителям Украины. Коваленко отметил, что его коллеги делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию в дома жителей. Их он призвал быть терпеливым. А тех, кому уже подали электроэнергию, бережно к ней относиться.

Ситуация в Украине все еще сложная

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что тяжелейшая ситуация со светом в столице и еще 15 областях. По его словам, над возвращением света работают энергетики, коммунальщики и бизнес. Глава государства добавил, что сейчас это общенациональная задача, над которой все работают вместе.

Между тем Хмельнитчина продолжает приходить в себя после атаки врага. Поздним вечером стало известно, что Хмельницкая АЭС уже работает, хотя и на минимальной мощности.

В то же время, сами украинцы продолжают привыкать к жизни в совершенно новых реалиях. Так, в Киеве семья приехала на АЗС, чтобы подсоединить ребенка к ингалятору.

Украинцы также предполагают, что враг может лишить нас еще газа. В связи с этим, своим мнением поделился эксперт по энергетике Григорий Плачков. По его словам, маловероятно, что российские захватчики смогут добиться этого. Он подчеркнул, что атаки по инфраструктуре – очередная попытка шантажа и устрашения. Но, подчеркнул Плачков, "страна с генераторами сильнее страны с дегенераторами".

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