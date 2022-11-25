О ситуации в области рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он подтвердил, что первый блок Хмельницкой АЭС подключен к единой сети.
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По состоянию на вечер 24 ноября без электроснабжения оставалось 437 тысяч потребителей в 1060 населенных пунктах области. Несмотря на невероятные усилия энергетиков, без света до сих пор находятся Изяслав и Белогорье. Гамалий надеется, что их могут подключить к утру.
Сейчас есть 35% мощности от потребности для области, поэтому критическую инфраструктуру имеем возможность подключить всю. Работаем дальше над постепенным подключением населения,
– отметил глава Хмельницкой ОВА.
Какая ситуация на Хмельницкой АЭС
Первый энергоблок Хмельницкой АЭС уже подключен к объединенной электросети. По словам Гамалия, первый блок вывели на мощность 500 мегаватт, второй – на минимально контролируемый уровень мощности.
"К сожалению, завтра все еще не будет возможности подключить промышленность из-за отсутствия мощности. Энергетики продолжают работать 24/7. Итого выстоим. Может, пока без света, но точно без России", – подчеркнул он.
Глава Хмельницкой ОВА также поблагодарил всех, кто работает над восстановлением энергетики Украины.
Добавим, что Хмельницкая область еще не успела оправиться от предыдущих ракетных ударов врага. Так, 21 ноября в Хмельницком произошло аварийное отключение электричества, охватившего несколько районов города. Аварийное отключение света произошло в результате перегрузки электросети.
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