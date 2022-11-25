О ситуации в области рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он подтвердил, что первый блок Хмельницкой АЭС подключен к единой сети.

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По состоянию на вечер 24 ноября без электроснабжения оставалось 437 тысяч потребителей в 1060 населенных пунктах области. Несмотря на невероятные усилия энергетиков, без света до сих пор находятся Изяслав и Белогорье. Гамалий надеется, что их могут подключить к утру.

Сейчас есть 35% мощности от потребности для области, поэтому критическую инфраструктуру имеем возможность подключить всю. Работаем дальше над постепенным подключением населения,

– отметил глава Хмельницкой ОВА.

Какая ситуация на Хмельницкой АЭС

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС уже подключен к объединенной электросети. По словам Гамалия, первый блок вывели на мощность 500 мегаватт, второй – на минимально контролируемый уровень мощности.

"К сожалению, завтра все еще не будет возможности подключить промышленность из-за отсутствия мощности. Энергетики продолжают работать 24/7. Итого выстоим. Может, пока без света, но точно без России", – подчеркнул он.

Глава Хмельницкой ОВА также поблагодарил всех, кто работает над восстановлением энергетики Украины.

Обратите внимание! 23 ноября из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. Утром 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко информировал, что атомные станции Украины заработают вечером.

Добавим, что Хмельницкая область еще не успела оправиться от предыдущих ракетных ударов врага. Так, 21 ноября в Хмельницком произошло аварийное отключение электричества, охватившего несколько районов города. Аварийное отключение света произошло в результате перегрузки электросети.

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