Про ситуацію в області розповів глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він підтвердив, що перший блок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної мережі.

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Станом на вечір 24 листопада без електропостачання залишалось 437 тисяч споживачів у 1060 населених пунктах області. Попри неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла перебувають Ізяслав та Білогір'я. Гамалій сподівається, що їх можуть підключити до ранку.

Зараз маємо 35% потужності від потреби для області, тому критичну інфраструктуру маємо можливість підключити всю. Працюємо далі над поступовим підключенням населення,

– зазначив глава Хмельницької ОВА.

Яка ситуація на Хмельницькій АЕС

Перший енергоблок Хмельницької АЕС уже під'єднали до об'єднаної електромережі. Наразі За словами Гамалія, перший блок вивели на потужність 500 мегаватів, другий – на мінімально контрольований рівень потужності.

"На жаль, завтра все ще не буде можливості підключити промисловість через відсутність потужності. Енергетики продовжують працювати 24/7. Разом вистоїмо. Може, поки без світла, але точно без Росії", – наголосив він.

Голова Хмельницької ОВА також подякував всім, хто працює над відновленням енергетики України.

Зверніть увагу! 23 листопада через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Зранку 24 листопада міністр енергетики України Герман Галущенко інформував, що атомні станції України запрацюють ввечері.

Додамо, що Хмельниччини ще не встигла оговтатися від попередніх ракетних ударів ворога. Так, 21 листопада у Хмельницькому сталося аварійне відключення електрики, що охопило декілька районів міста. Аварійне відключення світла сталося внаслідок перевантаження електромережі.

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