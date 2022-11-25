Про ситуацію в області розповів глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він підтвердив, що перший блок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної мережі.
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Станом на вечір 24 листопада без електропостачання залишалось 437 тисяч споживачів у 1060 населених пунктах області. Попри неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла перебувають Ізяслав та Білогір'я. Гамалій сподівається, що їх можуть підключити до ранку.
Зараз маємо 35% потужності від потреби для області, тому критичну інфраструктуру маємо можливість підключити всю. Працюємо далі над поступовим підключенням населення,
– зазначив глава Хмельницької ОВА.
Яка ситуація на Хмельницькій АЕС
Перший енергоблок Хмельницької АЕС уже під'єднали до об'єднаної електромережі. Наразі За словами Гамалія, перший блок вивели на потужність 500 мегаватів, другий – на мінімально контрольований рівень потужності.
"На жаль, завтра все ще не буде можливості підключити промисловість через відсутність потужності. Енергетики продовжують працювати 24/7. Разом вистоїмо. Може, поки без світла, але точно без Росії", – наголосив він.
Голова Хмельницької ОВА також подякував всім, хто працює над відновленням енергетики України.
Додамо, що Хмельниччини ще не встигла оговтатися від попередніх ракетних ударів ворога. Так, 21 листопада у Хмельницькому сталося аварійне відключення електрики, що охопило декілька районів міста. Аварійне відключення світла сталося внаслідок перевантаження електромережі.
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