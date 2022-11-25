Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко спробував пояснити, чому так відбувається. Нагадаємо, що винними у відсутності електроенергії є не енергетики, а саме росіяни, які продовжують завдавати масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

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Чому відновлення світла відбувається повільно

У своєму фейсбуці Коваленко зауважив, що це вже другий не найпростіший вечір для усіх. Пост з'явився об 18:40 24 листопада, наступного дня після чергової масованої атаки ворога.

Він спробував простими словами пояснити, чому відновлення електроенергії відбувається поступово та повільніше, ніж хотілося б. Для цього він запропонував уявити собі 5 регіонів, у яких:

2 з надмірною генерацією (можуть виробити більше світла, ніж споживають);

3 з дефіцитом генерації (споживають більше, ніж виробляють).

Ураховуючи особливості українських мереж, усі ці регіони об'єднані в єдину енергосистему. Таким чином вдається досягнути балансу. За його дотриманням на постійній основі спостерігає головний диспетчер території.

Коли ж відбувається атака, то стається раптовий обрив зв'язку між цими регіонами. Там, де надмірна генерація, спостерігається різкий зріст частоти в мережі. Тож системи автоматично зупиняють генерацію, щоб усе не згоріло від перевантаження. Це і стає причиною відключення від мережі споживачів. Щоб зберегти свою роботу, система "входить у баланс на нульовому рівні".

Що відбувається, коли зв'язок відновлюється

У такому випадку система не може відразу ж перейти до базового рівня споживання та генерації. За словами Коваленка, не можна запустити відразу ж 100% генерації, якщо відсутня відповідна кількість споживання. Саме тому запуск відбувається поетапно.

Крок за кроком, даючи трохи більше генерації і віддаючи цей обсяг у споживання, повертається колишній рівень балансу,

– зауважив Коваленко.

Водночас він додав, що на відновлення електроенергії впливає безліч змінних. За словами очільника компанії, ситуація в країні складна, але контрольована та динамічна.

Попри це все, він звернувся до мешканців України. Коваленко зазначив, що його колеги роблять усе можливе, щоб повернути електроенергію до осель мешканців. Їх він закликав бути терплячими. А тих, кому вже подали електроенергію, заощадливо до неї ставитися.

Ситуація в Україні все ще складна

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зауважив, що найважча ситуація зі світлом у столиці та ще 15 областях. За його словами, над поверненням світла працюють енергетики, комунальники та бізнес. Глава держави додав, що наразі це загальнонаціональне завдання, над яким усі працюють максимально об'єднано.

Тим часом Хмельниччина продовжує оговтуватися від атаки ворога. Пізно ввечері стало відомо, що Хмельницька АЕС уже працює, хоч і на мінімальній потужності.

Водночас самі українці продовжують звикати до життя в абсолютно нових реаліях. Так, у Києві сім'я приїхала на АЗС, щоб під'єднати дитину до інгалятора.

Українці також припускають, що ворог може позбавити нас ще й газу. Щодо цього своєю думкою поділився експерт з енергетики Григорій Плачков. За його словами, малоймовірно, що російські загарбники зможуть досягнути цього. Він підкреслив, що атаки по інфраструктурі – чергова спроба шантажу та залякування. Але, підкреслив Плачков, "країна з генераторами сильніша, ніж країна з дегенераторами".

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