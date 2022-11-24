Кадр опублікував Андрій Бєдняков. На жаль, такий вигляд мають реалії сьогодення, коли українці змушені залишатися без світла на години та доби.

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Це заправка. Сім'я попросила розетку для дівчинки з інгалятором. Росія продовжує бити по критично-важливій інфраструктурі України. Позбавляючи простих людей електрики, тепла та води Це – на все життя. Не відмитися,

– написав Бєдняков.



Дитина на АЗС / Фото Андрія Бєднякова

Яка ситуація зі світлом 24 листопада

Росія 24 листопада атакувала Україну приблизно 70 ракетами та дронами. Без світла й тепла країна-терористка залишила мільйони українців. Це у час, коли температура повітря впевнено йде у мінуси. Окрім того, у низці областей фіксували проблему з водою.

Володимир Зеленський 24 листопада під час вечірнього звернення заявив, що енергетики роблять усе можливе, аби повернути в оселі українців світло та тепло. Робота не зупиняється ані вдень, ані вночі. Наразі Україна потрохи відходить від критичної ситуації.

Найскладніша ситуація наразі у:

Київській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Львівській,

Полтавській,

Харківській областях.

Важливо – звернення Зеленського 24 листопада: дивіться відео