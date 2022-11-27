Генераторы и газовые горелки во время блекаута: основные правила безопасности при использовании

В Киевской области использование генератора уже повлекло 2 трагических случая. Причина та же – установка прибора в помещении.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что генераторы ни в коем случае нельзя устанавливать в помещениях.

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Рубан рассказала, что расстояние генератора от помещения должно составлять не менее 1 – 1,5 метра, а от окон или дверей – не менее 6 метров. Это необходимо для того, чтобы угарный газ не попадал через щели, ведь человек может погибнуть, если помещение им заполнится.

Опасность маленьких газовых баллончиков ничем не отличается от опасности от большого газового баллона. Очень опасны сами пары газа, которые остаются в уже использованном баллоне,

– отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Поэтому, по ее словам, ни в коем случае нельзя устанавливать газовые баллоны возле:

печей или отопительных приборов,

легковоспламеняющихся веществ.

"Ведь действительно на Киевщине уже есть несколько случаев, когда взрывались небольшие газовые баллончики, те, которые люди использовали для нагревания пищи. Слава Богу, что травм или гибели не было, но наши работники уже привлекались на ликвидацию пожаров вследствии именно этих взрывов небольших газовых баллончиков ", – объяснила Рубан.

В гараже частного дома в Одесском районе 25 ноября обнаружили двух человек без сознания. Подросток и пенсионер погибли от испарений генератора за несколько часов до прибытия "скорой".



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