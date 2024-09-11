Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что сейчас все работает, высоковольтные сети транспортируют электричество. Хотя именно на них была направлена атака.

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В чем заключается главная проблема

Относительно того насколько Украина готова к новым ударам, то следует понимать, что для высоковольтных сетей созданы соответствующие резервы оборудования. Также есть хорошо натренированные бригады.

Только 2 недели прошло от атаки 26 августа, но результаты очень хорошие, поэтому точно не стоит жаловаться. Впрочем есть другая проблема, на которую стоит обратить внимание.

Нам катастрофически не хватает генерации. Это огромная проблема. Здесь действия Министерства энергетики я оцениваю как очень слабые. Могли быть большие резервы для того, чтобы улучшить многие аспекты,

– подчеркнул Александр Харченко.

Он добавил, что не стоит искать "измену" и вдаваться в конспирологические теории о продаже света за границу. На самом деле Украине просто не хватает генерации, поэтому продавать за границу физически нечего.

Энергетика требует много денег, особенно во время войны. Ведь надо восстанавливать разрушенное, проводить плановые работы, поддерживать операции и обеспечивать людей электричеством.

Если бы мы имели лишнее электричество, чтобы экспортировать, то, безусловно, это было бы счастьем. Мы бы смогли получать деньги из Европы за экспорт, но физически у нас нет такой возможности. Генерации катастрофически не хватает,

– подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Он акцентировал на том, что обвинять в этой ситуации можно только кремлевский террористический режим, ведь именно атаки России привели к таким серьезным проблемам в украинской энергосистеме.