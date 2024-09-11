Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що наразі все працює, високовольтні мережі транспортують електрику. Хоча саме на них була спрямована атака.

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У чому полягає головна проблема

Щодо того наскільки Україна готова до нових ударів, то варто розуміти, що для високовольтних мереж створені відповідні резерви обладнання. Також є добре натреновані бригади.

Лише 2 тижні пройшло від атаки 26 серпня, але результати дуже хороші, тому точно не варто скаржитись. Втім є інша проблема, на яку варто звернути увагу.

Нам катастрофічно не вистачає генерації. Це величезна проблема. Тут дії Міністерства енергетики я оцінюю як дуже слабкі. Могли бути великі резерви для того, щоб покращити багато аспектів,

– підкреслив Олександр Харченко.

Він додав, що не варто шукати "зраду" й вдаватися в конспірологічні теорії про продаж світла за кордон. Насправді Україні просто не вистачає генерації, тому продавати за кордон фізично нема чого.

Енергетика потребує багато грошей, особливо в часі війни. Адже треба відновлювати зруйноване, проводити планові роботи, підтримувати операції та забезпечувати людей електрикою.

Якби ми мали зайву електрику, щоб експортувати, то, безумовно, це було б щастям. Ми б змогли отримувати гроші з Європи за експорт, але фізично в нас немає такої можливості. Генерації катастрофічно не вистачає,

– наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Він акцентував на тому, що звинувачувати у цій ситуації можна лише кремлівський терористичний режим, адже саме атаки Росії призвели до таких серйозних проблем в українській енергосистемі.