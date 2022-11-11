Экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети. Поэтому не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
К теме Отключение света: облэнерго будут обновлять информацию каждые полчаса
Где в Украине не будет света
Наибольший объем ограничений будет введен:
- в городе Киев,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- в Житомирской областях.
С 5:00 до 23:00 режим плановых отключений будет действовать:
- в городе Киев – график отключений,
- Киевской – график отключений,
- Черниговский – график отключений,
- Черкасский – график отключений,
- Житомирской – график отключений,
- Сумской – график отключений,
- Харьковской – график отключений,
- Полтавской – график отключений,
- Донецкой областях – график отключений.
С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
Отключение света во Львовской области
Укрэнерго дало распоряжение ввести во Львовской области 11 ноября график плановых отключений. Он будет действовать с 15:00 до 20:00.
"Львовоблэнерго" предупреждает, что графики могут использовать не в полном объеме, а также отключать не всех потребителей.
Актуальную информацию о возможных отключениях по вашему адресу можно узнать на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
На Волыни не будет электроэнергии
Укрэнерго ввело в Волынской области почасовые отключения электроэнергии 11 ноября.
Ознакомиться с графиком можно на сайте "Волыньоблэнерго" по ссылке.
Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил, что 11 ноября электроэнергии не будет с 17:30 до 20:00 в городе Луцке. Полный список улиц, где выключат свет, смотрите по ссылке. По словам мэра, возможна погрешность при выключении и включении электроэнергии до 40 минут.
Отключение электричества на Прикарпатье
В Ивано-Франковской области 11 ноября будут внедрены графики почасовых отключений с 15:00. Заметим, что на утро отключения не планируются.
Предварительно отключения будут применены:
- с 15:00 до 17:00 для I очереди,
- с 17:00 до 20:00 для ІІ очереди.
Но ситуация может измениться как на отличие от графиков, так и на применение дополнительных ограничений.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи.
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