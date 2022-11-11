Ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі. Тому не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

До теми Відключення світла: обленерго оновлюватимуть інформацію кожні пів години

Де в Україні не буде світла

Найбільший обсяг обмежень буде введено:

у місті Київ,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській областях.

З 5:00 до 23:00 режим планових відключень буде діяти:

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Відключення світла на Львівщині

Укренерго дало розпорядження запровадити у Львівській області 11 листопада графік планових відключень. Він діятиме з 15:00 до 20:00.

"Львівобленерго" попереджає, що графіки можуть застосовувати не в повному обсязі, а також відключати не усіх споживачів.

Актуальну інформацію щодо можливих відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

На Волині не буде електроенергії

Укренерго запровадило у Волинській області погодинні відключення електроенергії 11 листопада.

Ознайомитись із графіком можна на вебсайті "Волиньобленерго" за посиланням.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що 11 листопада електроенергії не буде з 17:30 до 20:00 у місті Луцьку. Повний список вулиць, де вимкнуть світло, дивіться за посиланням. За словами мера, можлива похибка у часі вимкнення та увімкнення електроенергії до 40 хвилин.

Відключення електрики на Прикарпатті

На Івано-Франківщині 11 листопада будуть впроваджені графіки погодинних вимкнень з 15:00. Зауважимо, що на ранок вимкнень не планується.

Попередньо, вимкнення будуть застосовані:

з 15:00 до 17:00 для І черги,

з 17:00 до 20:00 для ІІ черги.

Але ситуація може змінитись як на відміну графіків, так і на застосування додаткових обмежень.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.

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