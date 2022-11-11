Ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі. Тому не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
До теми Відключення світла: обленерго оновлюватимуть інформацію кожні пів години
Де в Україні не буде світла
Найбільший обсяг обмежень буде введено:
- у місті Київ,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській областях.
З 5:00 до 23:00 режим планових відключень буде діяти:
- у місті Київ – графік відключень,
- Київській – графік відключень,
- Чернігівській – графік відключень,
- Черкаській – графік відключень,
- Житомирській – графік відключень,
- Сумській – графік відключень,
- Харківській – графік відключень,
- Полтавській – графік відключень,
- Донецькій областях – графік відключень.
З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
Відключення світла на Львівщині
Укренерго дало розпорядження запровадити у Львівській області 11 листопада графік планових відключень. Він діятиме з 15:00 до 20:00.
"Львівобленерго" попереджає, що графіки можуть застосовувати не в повному обсязі, а також відключати не усіх споживачів.
Актуальну інформацію щодо можливих відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
На Волині не буде електроенергії
Укренерго запровадило у Волинській області погодинні відключення електроенергії 11 листопада.
Ознайомитись із графіком можна на вебсайті "Волиньобленерго" за посиланням.
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що 11 листопада електроенергії не буде з 17:30 до 20:00 у місті Луцьку. Повний список вулиць, де вимкнуть світло, дивіться за посиланням. За словами мера, можлива похибка у часі вимкнення та увімкнення електроенергії до 40 хвилин.
Відключення електрики на Прикарпатті
На Івано-Франківщині 11 листопада будуть впроваджені графіки погодинних вимкнень з 15:00. Зауважимо, що на ранок вимкнень не планується.
Попередньо, вимкнення будуть застосовані:
- з 15:00 до 17:00 для І черги,
- з 17:00 до 20:00 для ІІ черги.
Але ситуація може змінитись як на відміну графіків, так і на застосування додаткових обмежень.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.
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