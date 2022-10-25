В компании отметили, что 25 октября с 09:20 в Киевской области началось стабилизационное отключение света. Рассказываем, какие населенные пункты будут оставаться без электроэнергии. Также вы узнаете график отключений.

Читайте также Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

Какие населенные пункты останутся без света

Отключение света будет происходить поочередно в двух группах. По ним и разделены части Киевщины. К примеру, если в населенных пунктах первой группы свет есть, то во второй он будет отсутствовать. И напротив.

В ДТЭК отмечают, что делают все возможное для того, чтобы клиенты не оставались без света более 4 часов. В то же время следует быть готовым, что в вашем районе электроэнергию могут снова отключить после 4 часов восстановления ее подачи. На этот вынужденный шаг пойдут, если Укрэнерго не отменит стабилизационное отключение.

Внимание! Возможна погрешность в пределах 30 – 40 минут. Это время, за которое происходит переподключение между обеими группами населенных пунктов.

Также в компании просят обращаться в чат-боты тех жителей, которым после отключения по графику не возобновили подачу электроэнергии в пределах 4 – 4 часов и 30 минут. Не исключено, что на распределительных сетях происходят аварии. Ваше сообщение может сигнализировать, где они случились. А значит, ускорит устранение проблем.

Чтобы поддержать энергосистему, призываем вас потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00,

– просят в ДТЭК.

По этой ссылке мы рассказывали об отключении в Киеве. Узнайте, когда в вашем доме может не быть электроэнергии, чтобы подготовиться к этому.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

В Хмельницкой области также будут выключать свет

Утром 25 октября в Хмельницкой области исчезла электроэнергия. Отметим, что по состоянию на 09:00 свет не планировалось выключать в области. Вскоре появилась информация, что произошло.

Глава городского совета Александр Симчишин объяснил, что в этот раз говорится об аварийном свете. Известно, что в городе исчезло напряжение с высоковольтной линии, которая идет из другой области. В результате без электроэнергии остались около 60% потребителей в общине. Кроме того, его нет и в значительной части области. Добавим, что по состоянию на 10.50 обновленной информации об обестачивании Хмельницкой области не поступало.

Достойно внимания – у россиян пылает от прямого эфира 24 канала при свечах: смотрите видео