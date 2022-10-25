У компанії зазначили, що 25 жовтня з 09:20 на Київщині розпочалося стабілізаційне відімкнення світла. Розповідаємо, які населені пункти залишатимуться без електроенергії. Також ви дізнаєтеся графік відключень.

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Які населені пункти залишаться без світла

Відімкнення світла відбуватиметься почергово у двох групах. По них і поділені частини Київщини. До прикладу, якщо у населених пунктах першої групи світло є, то у другій воно буде відсутнє. І навпаки.

У ДТЕК наголошують, що роблять все можливе задля того, щоб клієнти не залишалися без світла на понад 4 години. Водночас слід бути готовими, що у вашому районі електроенергію можуть знову відімкнути після 4 годин відновлення її подачі. На цей вимушений крок підуть у випадку, якщо Укренерго не скасує стабілізаційне відключення.

Увага! Можлива похибка у межах 30 – 40 хвилин. Це той час, за який відбувається перепідключення між обома групами населених пунктів.

Також у компанії просять звертатися до чат-ботів тих мешканців, яким після відключення за графіком не відновили подачу електроенергії у межах 4 – 4 годин і 30 хвилин. Не виключено, що на розподільчих мережах відбуваються аварії. Тож ваше повідомлення може сигналізувати, де вони трапилися. А отже, пришвидшить усунення проблем.

Для того аби підтримати енергосистему, закликаємо вас споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00,

– просять у ДТЕК.

За цим посиланням ми розповідали про відключення у Києві. Дізнайтеся, коли у вашій оселі може не бути електроенергії, щоб підготуватися до цього.



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На Хмельниччині також вимикатимуть світло

Зранку 25 жовтня на Хмельниччині зникла електроенергія. Зауважимо, що станом на 09:00 світло не планували вимикати в області. Невдовзі ж з'явилася інформація, що сталося.

Очільник міської ради Олександр Симчишин пояснив, що цього разу мовиться про аварійне світло. Відомо, що в місті зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Внаслідок цього без електроенергії залишилися близько 60% споживачів у громаді. Крім того, її нема й у значній частині області. Додамо, що станом на 10:50 оновленої інформації щодо знеструмлення Хмельниччини не надходило.

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