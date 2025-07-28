Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.

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Что известно об отключении света на Киевщине?

По данным ДТЭК, зафиксированы повреждения 35 линий среднего класса напряжения и 836 трансформаторных подстанций по всей Киевской области из-за сильных ливней, шквалы и грозы. Наибольшие повреждения в Бучанском, Вышгородском, Белоцерковском и Обуховском районах.

На местах аварий в усиленном режиме работают бригады.

С самого утра им уже удалось вернуть свет для почти 67 тысяч семей. Из-за новых повреждений сейчас без электроснабжения остаются около 30 тысяч потребителей,

– рассказали в Киевской ОГА.

По данным синоптиков, в Киевской области ожидаются дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 27 – 32 градусов тепла, в столице – +27...+29 градусов.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. В регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

"Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности и держитесь подальше от линий электропередачи в случае их обрыва", – предостерегли в ДТЭК.