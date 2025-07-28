Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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Що відомо про відключення світла на Київщині?

За даними ДТЕК, зафіксовані пошкодження 35 ліній середнього класу напруги та 836 трансформаторних підстанцій по всій Київській області через сильні зливи, шквали та грози. Найбільші пошкодження у Бучанському, Вишгородському, Білоцерківському та Обухівському районах.

На місцях аварій у посиленому режимі працюють бригади.

З самого ранку їм уже вдалося повернути світло для майже 67 тисяч родин. Через нові пошкодження наразі без електропостачання залишаються близько 30 тисяч споживачів,

– розповіли в Київській ОВА.

За даними синоптиків, у Київській області очікуються дощ, місцями гроза, в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. Температура повітря вдень прогріється до 27 – 32 градусів тепла, у столиці – +27…+29 градусів.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. У регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та тримайтесь якомога далі від ліній електропередачі у разі їх обриву", – застерегли в ДТЕК.