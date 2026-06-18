Кличко настаивает на том, чтобы центральные власти участвовали в подготовке Киева к зиме на условиях 50/50

Центральные власти отказались от участия в работах по подготовке столицы к зиме; правительство будет заниматься лишь созданием резервного теплоснабжения в зоне ТЭЦ-4.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.

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Что сказал Кличко о подготовке Киева к зиме?

Государство обещало, и у Киева есть договоренность с правительством о приоритетности мер по энергобезопасности. Реализация обойдется примерно в 30 миллиардов гривен. А также, что финансирование мероприятий и работ будет осуществляться в соотношении 50/50 – городом и государством. Теперь правительство заявило нам, что речь идет только о финансировании. А к работам оно практически не будет иметь отношения. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины будет заниматься созданием резервного теплоснабжения только в зоне ТЭЦ-4. А все остальное – строительство когенерации, систем резервного питания, системы резервного теплоснабжения – должно осуществляться городом самостоятельно,

– заявил Виталий Кличко.

Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что необходимо участие государства, поэтому он настаивает на выполнении предыдущих договоренностей с правительством.

"Но мы понимаем, что для Киева этого недостаточно. И что сделать всё силами города, без участия государства, – нереально! И мы настаиваем на выполнении правительством предварительных договоренностей. Потому что должна быть государственная позиция. А не политические проволочки! Мы внесли изменения, которые еще более детализируют меры плана, оптимизируют стоимость проектов. С приоритетом именно на следующий отопительный сезон. А также, что важно, предусматривают фиксацию участия города и государства как в финансировании, так и в проведении работ – 50/50", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также рассказал, что на сегодня уже сделано в столице в рамках Плана устойчивости.

Мы сегодня делаем всё, что можем. В частности, уже установили три дизель-генераторные установки мощностью более 15 МВт, которые будут обеспечивать бесперебойное электроснабжение объектов водоснабжения. В целом в этом году планируем обеспечить около 40 МВт резерва для систем водоснабжения. Завершено строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью 45 МВт. Еще более 100 МВт мощности – в стадии реализации. В целом в этом году мы должны получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности,

– рассказал мэр Киева.

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет привлечет 2,5 миллиарда гривен кредитных средств "Ощадбанка" и 50 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития для финансирования мероприятий в рамках Плана устойчивости столицы.