Какая ситуация в городе сейчас, в эфире телемарафона рассказал мэр Игорь Полищук, сообщает 24 Канал.

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Отключение света в Луцке 28 ноября

Городской голова констатировал, что в результате российской атаки значительная часть Луцка осталась без света.

Ориентировочно половина жителей города сейчас без электроэнергии. Сейчас данные такие, однако они меняются, потому что энергетики работают. Продолжается дообследование тех повреждений, которые были нанесены утренним вражеским обстрелом. Пока энергетики не называют конкретных сроков (восстановление электроэнергии, – 24 Канал),

– заявил Игорь Полищук.

Из-за отключения света до обеда в городе вообще не работал электротранспорт. Чтобы не допустить транспортного коллапса, привлекли дополнительные автобусы. Ближе к обеду удалось возобновить работу 15 троллейбусов из 40, которые обычно ежедневно курсируют в Луцке.

Полищук отметил, что сразу после отключения электроэнергии "Луцкводоканал" перешел на дизель-генераторы.

Единственное, что может быть отключение на 30 – 40 минут время от времени для того, чтобы дозаправить эти дизель-генераторы,

– отметил городской голова.

На дизель-генераторы сразу перешло и "Луцктепло". Сейчас часть котельных имеют питание. А в той части города, где его нет, работают на дизель-генераторах или за счет когенерационных установок.

Кроме того, в Луцке развернули Пункты несокрушимости, городские пункты обогрева. Они расположены во всех общегородских школах, а также в присоединенных громадах – в старостатах.

"Там есть дизель-генераторы, возможность зарядить гаджеты, обогревательные приборы, интернет оптоволоконный. То есть есть возможность зарядить телефон, почитать новости, есть вода, базовые медикаменты", – отметил Игорь Полищук.