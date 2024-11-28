Яка ситуація в місті зараз, в ефірі телемарафону розповів мер Ігор Поліщук, повідомляє 24 Канал.

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Відключення світла в Луцьку 28 листопада

Міський голова констатував, що внаслідок російської атаки значна частина Луцька залишилася без світла.

Орієнтовно половина жителів міста зараз без електроенергії. Наразі дані такі, однак вони змінюються, тому що енергетики працюють. Триває дообстеження тих ушкоджень, які були завдані ранковим ворожим обстрілом. Поки що енергетики не називають конкретних термінів (відновлення електроенергії, – 24 Канал),

– заявив Ігор Поліщук.

Через відключення світла до обіду в місті взагалі не працював електротранспорт. Аби не допустити транспортного колапсу залучили додаткові автобуси. Ближче до обіду вдалося відновити роботу 15 тролейбусів з 40, які зазвичай щодня курсують у Луцьку.

Поліщук наголосив, що одразу після відключення електроенергії "Луцькводоканал" перейшов на дизель-генератори.

Єдине, що може бути вимкнення на 30 – 40 хвилин час від часу для того, щоб дозаправити ці дизель-генератори,

– зазначив міський голова.

На дизель-генератори одразу перейшло й "Луцьктепло". Зараз частина котелень мають живлення. А в тій частині міста, де його немає, працюють на дизель-генераторах або за рахунок когенераційних установок.

Окрім того, у Луцьку розгорнули Пункти незламності, міські пункти обігріву. Вони розташовані в усіх загальноміських школах, а також у приєднаних громадах – у старостатах.

"Там є дизель-генератори, можливість зарядити ґаджети, обігрівальні прилади, інтернет оптоволоконний. Тобто є можливість зарядити телефон, почитати новини, є вода, базові медикаменти", – зазначив Ігор Поліщук.