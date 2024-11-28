У регіоні введені екстрені відключення світла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Волинської ОВА Івана Рудницького.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Атака на Волинь 28 листопада: є прильоти, відключення світла

Вибухи в Луцьку прогриміли близько 06:21. Повітряні сили попереджали про ракети. Уже за кілька хвилин були повторні вибухи. Це підтвердила місцева влада.

Очільник ОВА повідомив, що під час масованого удару Росії постраждала Волинь.

На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла,

– заявив Іван Рудницький.

Також посадовець закликав до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Мер Луцька Ігор Поліщук підтвердив, що в місті зникла електроенергія. Деталі повідомить згодом.

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Важливо! Російська атака ракетами й ударними дронами триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.