Були введені екстрені відключення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також Росія атакує Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети

У Києві зникло світло

Через ракетну атаку превентивні відключення світла пішли не лише у Києві, а й по інших регіонах Україні.

Так, у мережі пишуть, що частина Київської та Житомирської областей уже без світла.

Така ж ситуація на Черкащині, за повідомленням Черкасиобленерго.

Важливо. Якщо є можливість, встигніть підзарядити необхідні гаджети та перебувайте у безпечних місцях. Де рухаються ракети слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.