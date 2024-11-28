Були введені екстрені відключення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
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У Києві зникло світло
Через ракетну атаку превентивні відключення світла пішли не лише у Києві, а й по інших регіонах Україні.
Так, у мережі пишуть, що частина Київської та Житомирської областей уже без світла.
Така ж ситуація на Черкащині, за повідомленням Черкасиобленерго.
Важливо. Якщо є можливість, встигніть підзарядити необхідні гаджети та перебувайте у безпечних місцях. Де рухаються ракети слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.