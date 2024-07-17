Непогода накрыла Киевскую область во второй половине дня. Гроза местами сопровождалась сильными порывами ветра, также в некоторых районах фиксировали падение деревьев.

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Гроза вызвала аварийные отключения

По словам энергетиков, больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы.

По прогнозам синоптиков, завтра также ожидается гроза. Будем работать до полного возвращения света во все дома области,

– говорится в сообщении ДТЭК.

В настоящее время энергетики ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах. Украинцев также призвали не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач.

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Как будут отключать свет 18 июля

В четверг, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. В частности, отмечается, что в период с 00:00 до 05:00 по областям будут действовать две очереди отключений.

С 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 уже будут применять три очереди ограничений электроэнергии. К тому же, с 16:00 до 22:00 облэнерго должны привлечь четыре очереди отключений одновременно.