Негода накрила Київщину у другій половині дня. Гроза подекуди супроводжувалася сильними поривами вітру, також у деяких районах фіксували падіння дерев.

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Гроза спричинила аварійні відключення

За словами енергетиків, найбільше від стихії постраждали Бучанський і Вишгородський райони.

За прогнозами синоптиків завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області,

– ідеться в повідомленні ДТЕК.

Наразі енергетики ДТЕК уже ліквідовують наслідки аварій на місцях. Українців також закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.

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Як відключатимуть світло 18 липня

У четвер, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби. Зокрема, зазначається, що в період з 00:00 до 05:00 по областях діятимуть дві черги відключень.

З 05:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 уже будуть застосовувати три черги обмежень електроенергії. До того ж з 16:00 до 22:00 обленерго мають залучити чотири черги відключень одночасно.